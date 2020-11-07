Павар не поможет «Баварии» в матче с «Боруссией» Д

Французский защитникпропустит центральный матч седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской, сообщает Sport Bild.

Причина — травма, характер которой неизвестен. Изначально главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик допускал возможность участия Павара в игре, однако вечером 6 ноября стало известно, что игрок не полетел в Дортмунд.

Кроме Павара, «Баварии» не помогут Никлас Зюле, Джошуа Циркце, Тянги Ньянзу и Альфонсо Дэвис. У первых двух был выявлен коронавирус, последние восстанавливаются после травм.

Матч «Боруссия» Д — «Бавария» состоится 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 20:30 мск. 0