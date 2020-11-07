ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» примет «Бетис», «Валенсия» в гостях у «Реала»
  • 00:53
    • «Саутгемптон» обыграл «Ньюкасл» и возглавил таблицу АПЛ
  • 00:00
    • Форвард «Ромы» Джеко заразился коронавирусом
  • 21:58
    • Гендиректор «Рубина»: Арбитры привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры
  • 21:48
    • Вилков признался, что дал ложные показания КДК
  • 21:23
    • Манчини сдал положительный тест на COVID-19
    Все новости спорта

    Павар не поможет «Баварии» в матче с «Боруссией» Д

    Футбол Футбол Германии Бундеслига Боруссия Д Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар пропустит центральный матч седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает Sport Bild.

    Бенжамен Павар
    Бенжамен Павар

    Причина — травма, характер которой неизвестен. Изначально главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик допускал возможность участия Павара в игре, однако вечером 6 ноября стало известно, что игрок не полетел в Дортмунд.

    Кроме Павара, «Баварии» не помогут Никлас Зюле, Джошуа Циркце, Тянги Ньянзу и Альфонсо Дэвис. У первых двух был выявлен коронавирус, последние восстанавливаются после травм.

    Матч «Боруссия» Д — «Бавария» состоится 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 20:30 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов телезрители увидят в главном дерби Германии?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сыграет ли Россия удачно во втором матче Евротура?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Справится ли «ПСЖ» с «Ренном» без Неймара и Мбаппе?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.45
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры