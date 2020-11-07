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    «Крылья Советов» с крупным счетом победили «Акрон»

    «Крылья Советов» — «Акрон»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Крылья Советов» одержали победу над «Акроном» в домашнем матче 20-го тура первенства ФНЛ.

    Футболисты «Крыльев Советов»
    Футболисты «Крыльев Советов»

    Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:0.

    В составе победителей голами отметились Антон Зиньковский (8 минута, с пенальти), Иван Сергеев (10) и Владимир Полуяхтов (32).

    Тольяттинцы заканчивали встречу вдевятером.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Крылья Советов — Акрон 3:0
    Голы: 1:0 Anton Zinkovskiy (пенальти) (8'), 2:0 Ivan Sergeyev (10'), 3:0 Владимир Полуяхтов (32') Крылья Советов: Ivan Lomaev, Владимир Полуяхтов (Максим Карпов, 46'), Никита Чернов, Aleksandr Soldatenkov, Дмитрий Комбаров, Yuri Gorshkov, Maksim Vityugov, Vladislav Sarveli (Егор Голенков, 37'), Anton Zinkovskiy (Sergei Bozhin, 62'), Дмитрий Кабутов (Stepan Sherstnev, 71'), Ivan Sergeyev (Dmitri Tsypchenko, 60') Акрон: Юрий Нестеренко, Николай Иванников (Sefer Emini, 46'), Константин Морозов (Евгений Дудиков, 90'), Максим Жестоков, Андрей Киреев, Азнаур Герюгов, Иван Чудин, Андрей Потапов (Александр Босов, 46'), Артур Газданов (Владимир Друковский, 43'), Daur Kvekveskiri, Артём Делькин Предупреждения: Андрей Киреев (8'), Александр Босов (48'), Владимир Друковский (50'), Андрей Киреев (75'), Stepan Sherstnev (76'), Андрей Киреев (76'), Максим Карпов (82'), Sergei Bozhin (84') Удаление: Daur Kvekveskiri (13')

    В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают третье место (42 очка), а «Акрон» — 18-е (17 очков).

    Другие результаты:

    «Волгарь» — «Торпедо» 3:2
    «Чертаново» — «Енисей» 1:2 0

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