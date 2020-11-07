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    Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» в выездном матче восьмого тура английской Премьер-лиги обыграл «Эвертон» — 3:1.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    «Ириски» открыли счет на 19-й минуте. Джордан Пикфорд выбил игровой снаряд далеко на чужую половину поля, где Доминик Калверт-Льюин головой сбросил мяч на левый край штрафной, откуда Бернард пробил точно в ближний нижний угол ворот.

    «Красные дьяволы» сравняли счет спустя шесть минут. Люк Шоу навесил с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда оставшийся без опеки Бруну Фернандеш ударом головой отправил мяч точно в угол.

    На 33-й минуте команда Уле Гуннара Сульшера вырвалась вперед. Фернандеш вошел в штрафную по левому краю и сделал навес в направлении Маркуса Рашфорда, тот до мяча не дотянулся, но он все равно оказался в сетку рикошетом от штанги.

    Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Эдинсон Кавани. Для уругвайца это дебютный гол в составе манкунианцев.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:3
    Голы: 1:0 Бернард (19'), 1:1 Бруну Фернандеш (25'), 1:2 Бруну Фернандеш (32'), 1:3 (90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Аллан, Гилфи Сигурдссон (Алекс Айуоби, 67'), Abdoulaye Doucoure, Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес (Дженк Тосун, 80'), Бернард Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Аксель Туанзебе, 67'), Аарон Ван-Биссака, Хуан Мата (Поль Погба, 82'), Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Эдинсон Кавани, 82') Предупреждения: Мэйсон Холгейт (34'), Аллан (45'), Бруну Фернандеш (50'), Фред (83'), Дженк Тосун (86'), Abdoulaye Doucoure (88')

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает пятое место (13 очков), а «Манчестер Юнайтед» — 13-е (10 очков). 0

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