«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:3, обзор голов

«Ириски» открыли счет на 19-й минуте. Джордан Пикфорд выбил игровой снаряд далеко на чужую половину поля, где Доминик Калверт-Льюин головой сбросил мяч на левый край штрафной, откуда Бернард пробил точно в ближний нижний угол ворот.
«Красные дьяволы» сравняли счет спустя шесть минут. Люк Шоу навесил с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда оставшийся без опеки Бруну Фернандеш ударом головой отправил мяч точно в угол.
На 33-й минуте команда Уле Гуннара Сульшера вырвалась вперед. Фернандеш вошел в штрафную по левому краю и сделал навес в направлении Маркуса Рашфорда, тот до мяча не дотянулся, но он все равно оказался в сетку рикошетом от штанги.
Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Эдинсон Кавани. Для уругвайца это дебютный гол в составе манкунианцев.
В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает пятое место (13 очков), а «Манчестер Юнайтед» — 13-е (10 очков). 0