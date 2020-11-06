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    Льоренте получил дебютный вызов сборную Испании

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку на матчи Лиги наций против Швейцарии и Германии, а также на товарищескую игру с Нидерландами.

    Маркос Льоренте
    Маркос Льоренте

    Список игроков «Красной Фурии» выглядит следующим образом:

    вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа («Челси»), Унаи Симон («Атлетик»);

    защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Хесус Навас («Севилья»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Пау Торрес («Вилльяреал»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Хосе Гая («Валенсия»), Серхио Регилон («Тоттенхэм»);

    полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («Наполи»), Серхио Каналес («Бетис»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

    нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вилльяреал»), Ансу Фати («Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Альваро Мората («Ювентус»).

    Отметим, что впервые в сборную Испании вызван хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте. 0

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