Нагельсманн претендует на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» по-прежнему задумываются о смене главного тренера, информирует ESPN.

Как стало известно изданию, одним из претендентов на пост в случае ухода Уле Гуннара Сульшера является наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн.

Руководству «Юнайтед» импонирует умение немецкого специалиста работать с молодыми футболистами, а также стиль игры, который он прививает своим командам.

При этом отмечается, что в настоящее время Сульшер сохраняет относительно твердые позиции, руководство клуба его поддерживает, но признает, что результаты матчей с «Арсеналом» (0:1) и «Истанбулом» (1:2) не являются удовлетворительными. 0