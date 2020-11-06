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    Нагельсманн претендует на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

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    В «Манчестер Юнайтед» по-прежнему задумываются о смене главного тренера, информирует ESPN.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    Как стало известно изданию, одним из претендентов на пост в случае ухода Уле Гуннара Сульшера является наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн.

    Руководству «Юнайтед» импонирует умение немецкого специалиста работать с молодыми футболистами, а также стиль игры, который он прививает своим командам.

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    • При этом отмечается, что в настоящее время Сульшер сохраняет относительно твердые позиции, руководство клуба его поддерживает, но признает, что результаты матчей с «Арсеналом» (0:1) и «Истанбулом» (1:2) не являются удовлетворительными. 0

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