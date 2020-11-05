Орлов: Тедеско в «Спартаке» и Шварц в «Динамо» — это авантюра

Известный комментаторвысказался по поводу возможного увольненияс должности главного тренера

В трех матчах Лиги чемпионов петербургский клуб набрал лишь одно очко.

«Будет глупо, если Семака уволят из "Зенита". Вот взяли в "Спартак" Тедеско, в "Динамо" — Шварца. Ну это же авантюра.

Это один шанс из тысячи, русское авось — вдруг что-то сможет. Как они могут добиться успеха, за счет чего? Менталитет другой.

А Семак — это наш менталитет. Это человек, который играл в "Зените", работает здесь. Ему, наоборот, надо помогать, надо к нему прислушиваться.

Но его желания по укреплению состава не послушали», — рассказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге». 0