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    Мостовой: А что винить Мусаева? До сих пор не все знают, кто это

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что его шокировала игра «Краснодара» во втором тайме матча против «Севильи» (2:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Второй тайм провели просто ужасно и безобразно. Не могу на месте "Краснодара" представить "Севилью", которая в такой ситуации позволила бы сопернику отыграться. Привоз Кайо был ключевой.

    Но почему в моменте с третьим голом никто не может выбить мяч? Почему никто не ставит ногу? Чернов спокойно может выбить мяч, а он ножку выбирает, и чудак забивает гол. Так нельзя! Ты должен этот мяч выбивать так, чтобы он с твоей ногой на трибуны улетел.

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    Будут бороться за Лигу Европы», — приводит слова Мостового «Матч ТВ». 0

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