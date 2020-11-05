Мостовой: А что винить Мусаева? До сих пор не все знают, кто это

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его шокировала игра «Краснодара» во втором тайме матча против «Севильи» (2:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Второй тайм провели просто ужасно и безобразно. Не могу на месте "Краснодара" представить "Севилью", которая в такой ситуации позволила бы сопернику отыграться. Привоз Кайо был ключевой.

Но почему в моменте с третьим голом никто не может выбить мяч? Почему никто не ставит ногу? Чернов спокойно может выбить мяч, а он ножку выбирает, и чудак забивает гол. Так нельзя! Ты должен этот мяч выбивать так, чтобы он с твоей ногой на трибуны улетел.

Мусаев? А что его винить? Его назначили в такое время, хотя до сих пор не все знают, кто это.

Будут бороться за Лигу Европы», — приводит слова Мостового «Матч ТВ». 0