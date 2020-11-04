Адвокат сравнил чемпионаты России и Нидерландов

Бывший тренер сборной России и «Зенита», ныне работающий в «Фейеноорде»,сравнил работу чемпионатах России и Нидерландов.

«Что касается сравнения тренерской работы в России и Нидерландах, то в России бюджеты команд выше. Уровень чемпионата намного выше в России. Многие игроки остаются играть в одной команде и не уезжают за границу. Дзагоев был очень молод, когда им заинтересовались, но он остался в ЦСКА. Акинфеев тоже. Мы думали, что они уедут за рубеж.

"Фейеноорд", в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков. Считаю, что с доступными нам средствами мы достигаем довольно хороших результатов.

Отсутствие заболевших коронавирусом в команде? Это обусловлено работой главного врача команды Каспера ван Эйка, а также большой долей удачи», — цитирует Адвоката пресс-служба «армейцев».

Напомним, 5 ноября «Фейеноорд» сыграет с ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы. 0