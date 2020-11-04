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    Адвокат сравнил чемпионаты России и Нидерландов

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    Бывший тренер сборной России и «Зенита», ныне работающий в «Фейеноорде», Дик Адвокат сравнил работу чемпионатах России и Нидерландов.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат

    «Что касается сравнения тренерской работы в России и Нидерландах, то в России бюджеты команд выше. Уровень чемпионата намного выше в России. Многие игроки остаются играть в одной команде и не уезжают за границу. Дзагоев был очень молод, когда им заинтересовались, но он остался в ЦСКА. Акинфеев тоже. Мы думали, что они уедут за рубеж.

    "Фейеноорд", в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков. Считаю, что с доступными нам средствами мы достигаем довольно хороших результатов.

    Отсутствие заболевших коронавирусом в команде? Это обусловлено работой главного врача команды Каспера ван Эйка, а также большой долей удачи», — цитирует Адвоката пресс-служба «армейцев».

    Напомним, 5 ноября «Фейеноорд» сыграет с ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы. 0

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