Адвокат рад возможности встретиться с российской командой

Главный тренер «Фейеноорда»поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча пройдет в Роттердаме 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Да, очень теплые чувства от встречи с российской командой. У меня приятные воспоминания о прошлом, хорошее было время в России. Буду очень рад встретиться вновь с российской командой.

ЦСКА сейчас на первом месте в РПЛ. Это говорит, что команда сильна целым составом и опасна для нас. Нам следует уделять внимание каждому игроку соперника.

Что помню о матчах с ЦСКА во время работы в "Зените"? Это были настоящие битвы. Я пришел в "Зенит" в 2006 году, и матчи с ЦСКА и "Спартаком" всегда были важными для клуба. ЦСКА — один из самых жестких соперников», — цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс». 0