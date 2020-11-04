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    Адвокат рад возможности встретиться с российской командой

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    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат

    Встреча пройдет в Роттердаме 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Да, очень теплые чувства от встречи с российской командой. У меня приятные воспоминания о прошлом, хорошее было время в России. Буду очень рад встретиться вновь с российской командой.

    ЦСКА сейчас на первом месте в РПЛ. Это говорит, что команда сильна целым составом и опасна для нас. Нам следует уделять внимание каждому игроку соперника.

    Что помню о матчах с ЦСКА во время работы в "Зените"? Это были настоящие битвы. Я пришел в "Зенит" в 2006 году, и матчи с ЦСКА и "Спартаком" всегда были важными для клуба. ЦСКА — один из самых жестких соперников», — цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс». 0

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