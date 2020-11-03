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    Ракитич: «Краснодар» — очень сильный соперник

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    Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Краснодаром» в Лиге чемпионов

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Всегда хочешь выиграть. Мы мечтаем играть каждый раз лучше, поэтому работаем на протяжении всего сезона, чтобы играть в разных турнирах. В завтрашнем матче мы должны думать только о "Краснодаре", соперник очень сильный, хотим получить 3 очка», — цитирует Ракитича «СЭ».

    «Мы хорошо подготовились, у нас есть то, что мы можем улучшить. У нас есть огромное желание. Мы постараемся сыграть на победу. Лига чемпионов — это для нас огромная мотивация», — добавил хорват.

    Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября. Начало — в 23:00 мск. 0

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