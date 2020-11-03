Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу

Легендарному игроку сборной Аргентиныпредстоит операция, сообщает TYC Sports.

По информации источника, у 60-летнего аргентинца диагностировали субдуральную гематому. Возможно, оперативное вмешательство проведут в ближайшие часы.

Ранее личный врач Марадоны утверждал, что тот прибыл в больницу по собственному желанию, а серьезных проблем со здоровьем у Диего нет.

30 октября Марадона отпраздновал 60-летний юбилей. В этот день «Химнасия», которую он тренирует, провела матч 1-го тура чемпионата Аргентины против «Патронато» (3:0), но сам Марадона покинул стадион сразу после торжественной церемонии в свою честь. 0