Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу

Диего Марадона
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По информации источника, у 60-летнего аргентинца диагностировали субдуральную гематому. Возможно, оперативное вмешательство проведут в ближайшие часы.
Ранее личный врач Марадоны утверждал, что тот прибыл в больницу по собственному желанию, а серьезных проблем со здоровьем у Диего нет.
30 октября Марадона отпраздновал 60-летний юбилей. В этот день «Химнасия», которую он тренирует, провела матч 1-го тура чемпионата Аргентины против «Патронато» (3:0), но сам Марадона покинул стадион сразу после торжественной церемонии в свою честь. 0