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    Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу

    Футбол Между тем Происшествия Латинская Америка
    Легендарному игроку сборной Аргентины Диего Марадоне предстоит операция, сообщает TYC Sports.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    По информации источника, у 60-летнего аргентинца диагностировали субдуральную гематому. Возможно, оперативное вмешательство проведут в ближайшие часы.

    Ранее личный врач Марадоны утверждал, что тот прибыл в больницу по собственному желанию, а серьезных проблем со здоровьем у Диего нет.

    30 октября Марадона отпраздновал 60-летний юбилей. В этот день «Химнасия», которую он тренирует, провела матч 1-го тура чемпионата Аргентины против «Патронато» (3:0), но сам Марадона покинул стадион сразу после торжественной церемонии в свою честь. 0

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