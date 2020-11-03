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    Лопетеги не обращает внимания на проблемы «Краснодара» в РПЛ

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    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги

    «Мы прекрасно знаем "Краснодар", это очень хорошая команда с отличным подбором футболистов, команда хорошо выстроена.

    Да, в чемпионате России у них есть проблемы, но мы на это не обращаем внимания. Мы знаем, что у них команда высокого уровня, и мы понимаем, что предстоящая игра будет тяжелой. Но мы постараемся добиться победы.

    У нас та же команда с хорошими игроками, мы являемся узнаваемым клубом по стилю. Это футбол, состоящий из нюансов… Но мы, естественно, стараемся изменить ситуацию, мы делаем все возможное для этого.

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    • Сложно готовить команду для игр, которые проходят раз в три дня, но мы готовимся. Ту же игру с "Челси" (0:0) мы могли выиграть, у нас были моменты. Сейчас мы полностью сосредоточены на встрече с "Краснодаром", это сложный соперник», — приводит слова Лопетеги «Р-Спорт». 0

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