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    Клопп: Не хочу, чтобы мы сейчас играли блестяще, потому что это невозможно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Вест Хэмом», в котором «мерсисайдцы» с трудом выиграли 2:1.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Мир в непростом положении, и мы счастливы, что нам разрешают играть в футбол. Нам нужно стараться изо всех сил, чтобы побеждать. Речь идет о тяжелой работе, а не о сиянии и полетах.

    Тяжелая работа была необходима против такого соперника. Речь не о простых вещах, потому что они слишком хороши для этого — нужно быть дерзким и хитрым. Такими мы и были.

    У нас было много хорошего футбола — не 500 моментов или что-то в этом роде, но достаточно. Не хочу, чтобы мы сейчас играли блестяще, потому что это невозможно. Хочу увидеть, как мы боремся, и мы сделали это. Я счастлив», — цитирует Клоппа BBC. 0

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