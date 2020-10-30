«Шинник» объявил об отставке Побегалова

Официальный сайт сообщил об отставках главного тренераи генерального директора клуба

Решение принято общим собранием членов некоммерческого партнерства «Шинника».

Исполнять обязанности Горина будет его заместитель Валерий Фролов, и. о. главного тренера назначен Алексей Казалов, который уже руководил командой в последнем матче в Самаре.

По данным СМИ, накануне в Ярославле побывал Юрий Газзаев, который уже возглавлял «Шинник» с 2011 по 2013 год и выводил черно-синих в стыковые матчи.

Его видели в компании с Гориным. Однако, по последним данным, после ухода генерального директора клуба шанс дан Казалову.

После 18-ти туров Первенства ФНЛ «Шинник» занимает последнее место, на 11 очков отставая от спасительной 16-й строчки. 0