«МЮ» — «Лейпциг»: счет матча 5:0, обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу надсо счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Погба ускорился по центру, далее выполнил пас на ход Гринвуду, который нагнал мяч в штрафной и с левой пробил в дальний нижний угол ворот «Лейпцига».

На 75-й минуте Фернандеш выполнил шикарную передачу в касание, запустив Рашфорда с центра поля к воротам гостей. Маркус вошёл в штрафную и аккуратно пробил в цель.

Спустя три минуты Рашфорд по центру прорвался в штрафную «Лейпцига», легко обыграв защитника. С 10 метров Маркус мощно пробил в дальний угол ворот — без шансов для вратаря.

На 86-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти — Забитцер сфолил в штрафной. Антони Марсьяль с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот — Гулачи угадал направление удара, но не сумел мяч отразить.

А в компенсированное время Марсьяль левым краем легко проник в немецкую штрафную, заметил в центре Рашфорда, который отблагодарил партнера за передачу, направив мяч в сетку ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг 5:0 Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (21'), 2:0 Маркус Рашфорд (74'), 3:0 Маркус Рашфорд (78'), 4:0 Антони Марсьяль (пенальти) (87'), 5:0 Маркус Рашфорд (90') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака (Аксель Туанзебе, 81'), Поль Погба (Эдинсон Кавани, 81'), Мэйсон Гринвуд (Маркус Рашфорд, 63'), Фред, Неманья Матич (Скотт МакТоминай, 63'), Донни ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68'), Антони Марсьяль РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Марцель Хальстенберг, Бенджамин Хенрихс (Марсель Забитцер, 63'), Анхелиньо, Эмиль Форсберг, Кристофер Нкунку (Александр Сёрлот, 66'), Даниэль Ольмо, Кевин Кампль (Джастин Клюйверт, 75'), Юссуф Поульсен Предупреждения: Неманья Матич (34'), Бенджамин Хенрихс (46'), Джастин Клюйверт (77'), Марсель Забитцер (86')

Группа Н: 1. «МЮ» — 6 очков, 2. ПСЖ — 3, 3. «Лейпциг» — 3, 4. «Истанбул» — 0.

В следующем туре английский клуб в гостях сыграет против «Истанбула», а немецкая команда дома встретится с «ПСЖ». 0