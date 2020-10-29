«МЮ» — «Лейпциг»: счет матча 5:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Погба ускорился по центру, далее выполнил пас на ход Гринвуду, который нагнал мяч в штрафной и с левой пробил в дальний нижний угол ворот «Лейпцига».
На 75-й минуте Фернандеш выполнил шикарную передачу в касание, запустив Рашфорда с центра поля к воротам гостей. Маркус вошёл в штрафную и аккуратно пробил в цель.
Спустя три минуты Рашфорд по центру прорвался в штрафную «Лейпцига», легко обыграв защитника. С 10 метров Маркус мощно пробил в дальний угол ворот — без шансов для вратаря.
На 86-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти — Забитцер сфолил в штрафной. Антони Марсьяль с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот — Гулачи угадал направление удара, но не сумел мяч отразить.
А в компенсированное время Марсьяль левым краем легко проник в немецкую штрафную, заметил в центре Рашфорда, который отблагодарил партнера за передачу, направив мяч в сетку ворот.
Группа Н: 1. «МЮ» — 6 очков, 2. ПСЖ — 3, 3. «Лейпциг» — 3, 4. «Истанбул» — 0.
В следующем туре английский клуб в гостях сыграет против «Истанбула», а немецкая команда дома встретится с «ПСЖ». 0