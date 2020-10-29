Индзаги: Ничья с «Брюгге» может оказать огромное влияние на ситуацию в группе

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я призывал парней проявить характер, и они показали все, на что способны, невзирая на тысячу сложностей. В концовке нам, к тому же, не повезло, поскольку мы могли лучше распорядиться двумя голевыми шансами. Было тяжело, потому что в последние два дня с нами происходило что-то сюрреалистическое, а "Брюгге" был свеж после победы над "Зенитом".

Без сомнения, этот результат может оказать огромное влияние на ситуацию в группе. Наибольшее значение сегодня имело наше выступление. Я никогда не был в ситуации, когда располагал лишь 12 полевыми игроками. Остается лишь надеяться, что такого никогда не произойдет впредь, — сказал Индзаги Sky Sport Italia.

После двух сыгранных матчей "Лацио" и "Брюгге" возглавляют группу с четырьмя очками, "Зенит" не заработал ни одного очка на данный момент. 4 ноября команда Сергея Семака в Санкт-Петербурге примет коллектив Индзаги. 0