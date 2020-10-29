ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» — «Зенит»Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась
  • 07:31
    • «Зенит» уступил в трех матчах подряд впервые с 2018 года
  • 00:53
    • Голы Дембеле и Месси принесли «Барселоне» победу над «Ювентусом»
  • 00:52
    • «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде
  • 01:10
    • «МЮ» разгромил «Лейпциг», Рашфорд забил три мяча
  • 01:04
    • «Севилья» с минимальным счетом одолела «Ренн»
    Все новости спорта

    Индзаги: Ничья с «Брюгге» может оказать огромное влияние на ситуацию в группе

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Лацио Бельгия. Про Лига Брюгге Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча с «Брюгге» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «Я призывал парней проявить характер, и они показали все, на что способны, невзирая на тысячу сложностей. В концовке нам, к тому же, не повезло, поскольку мы могли лучше распорядиться двумя голевыми шансами. Было тяжело, потому что в последние два дня с нами происходило что-то сюрреалистическое, а "Брюгге" был свеж после победы над "Зенитом".

    Без сомнения, этот результат может оказать огромное влияние на ситуацию в группе. Наибольшее значение сегодня имело наше выступление. Я никогда не был в ситуации, когда располагал лишь 12 полевыми игроками. Остается лишь надеяться, что такого никогда не произойдет впредь, — сказал Индзаги Sky Sport Italia.

    После двух сыгранных матчей "Лацио" и "Брюгге" возглавляют группу с четырьмя очками, "Зенит" не заработал ни одного очка на данный момент. 4 ноября команда Сергея Семака в Санкт-Петербурге примет коллектив Индзаги. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли Влашич земляков на «ВЭБ Арене»?
  • ЦСКА — «Динамо Загреб». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Заря» отобрать очки у «Браги»?
  • «Заря» Луганск — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Привезет ли «Тоттенхэм» победу из Бельгии?
  • «Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Заря Луганск — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Антверпен — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Милан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч АЕК — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Дандолк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры