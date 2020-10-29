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    «Ференцварош» — «Динамо» Киев: счет матча 2:2, обзор голов

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    Киевское «Динамо» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграло вничью с «Ференцварошем» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 28-й минуте «сине-белые» заработали пенальти после того, как Игорь Харатин сыграл рукой в своей штрафной. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Виктор Цыганков.

    За четыре минуты до конца первого тайма Карлос Де Пена удвоил преимущество киевлян, замкнув прострел Виталия Буяльского.

    Команда Сергея Реброва ответила на 59-й минуте — Токмак Нгуен ударом с острого угла поразил дальний угол.

    На 86-й минуте киевляне остались в меньшинстве из-за удаления Сергея Сидорчука.

    А на последней минуте основного времени Франк Боли сравнял счет, точно пробив в падении с пяти метров от линии ворот.

    В следующем туре киевское «Динамо» отправится в гости к «Барселоне», а «Ференцварош» дома примет «Ювентус».

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Ференцварош — Динамо К 2:2
    Голы: 0:1 Виктор Цыганков (пенальти) (28'), 0:2 Карлос Де Пена (41'), 1:2 Токмак Нгуен (59'), 2:2 Franck Boli (90') Ференцварош: Денеш Дибуш, Гергэ Ловренчич (Эндре Ботка, 87'), Аднан Ковачевич (Лаша Двали, 87'), Миха Блажич, Марсель Хайстер, Somalia, Игорь Харатин (Aissa Laidouni, 65'), Давид Шигер (Роберт Мак, 74'), Токмак Нгуен, Александр Зубков, Исаэл (Franck Boli, 73') Динамо К: Денис Бойко, Денис Попов, Александр Караваев, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Тудор Бэлуцэ, 89'), Виталий Буяльский (Денис Викторович Гармаш, 82'), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес, 90'), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 90') Предупреждения: Somalia (12'), Марсель Хайстер (21'), Игорь Харатин (26'), Сергей Сидорчук (53'), Aissa Laidouni (72'), Токмак Нгуен (72'), Виталий Буяльский (76'), Сергей Сидорчук (86')

    Группа G: 1. «Барселона» — 6 очков, 2. «Ювентус» — 3 очка, 3. «Динамо» Киев — 1 очко, 4. «Ференцварош» — 1 очко. 0

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