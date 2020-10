УЕФА начал голосование за лучший гол во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

На этот раз в список номинантов включены четыре футболиста.

Среди лучших оказался победный гол полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в матче с «Локомотивом» (2:1).

В список также вошли голы полузащитника «Ференцвароша» Токмака Нгена, форварда «Аталанты» Дувана Сапаты и нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

