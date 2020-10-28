Наставник «Марселя» прокомментировал поражение от «Ман Сити»

Главный тренердал комментарий по поводу разгромного поражения от(0:3) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Нам немного не повезло. В первом тайме нам не хватало спокойствия, когда мы изо всех сил пытались выйти из-под прессинга "Сити". Во втором тайме ситуация стала немного лучше, мы обрели уверенность, но второй гол нас убил. Наложилась и усталость, потому что мы много защищались и в итоге пропустили третий мяч. Тяжелое поражение, но нам не повезло со вторым голом.

Когда я пробовал другую схему против команды подобного уровня, ПСЖ, мы проиграли 0:4, а вы меня уничтожили. "Сити" — это "Сити". Они потратили миллиард, они хорошо играли, их тренер — феномен, который всегда играет в контроль мяча. У "Марселя" нет денег, чтобы привезти сюда Гвардиолу, к сожалению, у вас есть только АВБ с его тактикой», — приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.

«Манчестер Сити» набрал шесть очков и лидирует в таблице. Далее следуют «Порту» и «Олимпиакос», у которых по три балла. «Марсель», не набравший ни одного очка, замыкает квартет. 0