Губерниев: «Бавария» приехала в Москву с настроем как у Виктора Мозеса

Известный комментаторвысмеял «Баварию» после матча с «Локомотивом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра, как известно, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Баварии». Решающий гол мюнхенский клуб забил незадолго до финального свистка.

«Бавария приехала в Москву с настроем как у Виктора Мозеса. То есть мы пешком оббежим вас и попой забьем. По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота.

Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Объясню, кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол.

В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! И тем не менее "Локомотив" — молодцы!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале. 0