ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Баварии» в Москве
  • 00:56
    • «Аталанта» избежала поражения в матче с «Аяксом»
  • 00:52
    • «Реал» набрал одно очко в Менхенгладбахе
  • 23:42
    • «Барселона» подтвердила отставку совета директоров во главе с Бартомеу
  • 23:07
    • Роналду не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Губерниев: «Бавария» приехала в Москву с настроем как у Виктора Мозеса

    Футбол Локомотив Бавария Лига чемпионов Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял «Баварию» после матча с «Локомотивом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    Игра, как известно, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Баварии». Решающий гол мюнхенский клуб забил незадолго до финального свистка.

    «Бавария приехала в Москву с настроем как у Виктора Мозеса. То есть мы пешком оббежим вас и попой забьем. По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота.

  • Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Локомотива» в Лиге чемпионов
  • Сегодня

    • Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Объясню, кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол.

    В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! И тем не менее "Локомотив" — молодцы!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  7.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Даллас — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брюгге — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры