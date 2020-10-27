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    Тен Хаг: «Аталанта» — очень симпатичная команда, могу только похвалить ее тренера

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча против «Аталанты» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг

    «"Аталанта" — очень симпатичная команда, могу только похвалить ее тренера. Три-четыре года строительства, стабильный состав, усиленный благодаря грамотной селекции на трансферном рынке. Что завтра будет главным? Как всегда, завладеть инициативой.

    Хатебур и де Роон — фантастические командные игроки с великолепной психологией. У них все складывается здорово. Еще они привлекли Сэмма Ламмерса, которого я тоже считаю очень умным игроком. Это важный этап в его карьере», — цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.

    Матч «Аталанта» — «Аякс» пройдет 27 октября, начало — в 23:00 по мск. 0

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