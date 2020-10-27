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    Президент Серии А, заявил, что итальянский футбол близок к краху

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    Президент Серии А Паоло Даль Пино предупредил итальянское правительство о серьезных последствиях для национального чемпионата из-за ведений ограничений связанных с пандемией.

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    «Надеюсь, что власти понимают, насколько важен футбол в плане индустрии. Итальянский футбол близок к краху, мы очень обеспокоены этой ситуацией. Экономика сильно пострадает из-за введенных ограничений.

    Разумеется, здоровье — высшая ценность. Однако нужно принимать правильные решения, мыслить стратегически. Пандемия повлияла на многие сферы. Например, мы понесли убытки в размере 600 миллионов евро из-за того, что закрыли стадионы.

    Нам важно, чтобы правительство обратило на нас внимание. Мы надеемся на помощь, анонсированную премьер-министром. Мы ежегодно платим налоги в размере 1 миллиарда евро. Надеюсь, мы получим то, что обещано властями», — цитирует функционера Football Italia. 0

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