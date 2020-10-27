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    «Милан» сыграл вничью с «Ромой», Ибрагимович оформил дубль

    «Милан» — «Рома»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» в домашнем матче пятого тура итальянской Серии А сыграл вничью с «Ромой» — 3:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 2-й минуте «россонери» открыли счет, когда Рафаэл Леау сделал заброс в штрафную, а Златан Ибрагимович в касание переправил мяч в сетку.

    «Волки» отыгрались на 14-й минуте усилиями Эдина Джеко, точно пробившего головой.

    «Милан» вернул себе минимальный перевес в начале второго тайма. Леау прострелил с фланга, а Алексис Салемакирс мощным ударом отправил сферу под перекладину.

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» ответила на 71-й минуте — Жордан Верету реализовал пенальти, который заработал Педро.

    На 79-й минуте с пенальти отличился уже Ибрагимович и оформил дубль.

    Последнее слово осталось за римлянами. На 84-й минуте счет сравнял Мараш Кумбула, подкарауливший скидку на дальней штанге.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Рома 3:3
    Голы: 1:0 Златан Ибрагимович (2'), 1:1 Эдин Джеко (14'), 2:1 Алексис Салемакерс (47'), 2:2 Жордан Верету (пенальти) (71'), 3:2 Златан Ибрагимович (пенальти) (79'), 3:3 Мараш Кумбула (84') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер, Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау (Самуэль Кастильехо, 73'), Алексис Салемакерс (Раде Крунич, 72'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп (Бруно Перес, 66'), Лоренцо Пеллегрини (Бриан Кристанте, 76'), Педро Родригес, Жордан Верету (Гонсало Вильяр, 86'), Леонардо Спинаццола, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко Предупреждения: Рафаэл Леау (70'), Златан Ибрагимович (75'), Педро Родригес (77'), Бриан Кристанте (81'), Тео Эрнандес (82')

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает первое место (13 очков), а «Рома» — девятое (8 очков). 0

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