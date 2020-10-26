подаст жалобу на судейство в матче 12-го тура РПЛ с московским сообщает Sport24.

«Ротор» подаст жалобу на судейство в матче с «Локомотивом» globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

У волгоградцев есть четыре претензии к судейской работе. Первая: на 25 минуте матча арбитр не наказал Дмитрия Живоглядова, который ударил локтем по лицу Зурико Давиташвили.

Вторая: на 68 минуте Мурило остановил проход Давиташвили, тем самым сорвав опасную атаку. В этом эпизоде могла быть красная карточка, а судьи даже не воспользовались системой VAR.

Третья претензия: пенальти на 81 минуте был назначен несправедливо. И наконец четвертая: арбитр необоснованно выписал предупреждение Данилу Степанову в дополнительное время.

Напомним, «Ротор» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Для волгоградцев эта виктория стала первой в сезоне. 0