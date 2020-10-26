Гасперини: Миранчук будет готов к встрече с «Аяксом»

, который возглавляет «Аталанту», дал комментарий перед поединком Лиги чемпионов с «Аяксом». Также он прокомментировал состояние

«Матч с "Аяксом" будет тяжёлым, я в этом уверен. С тактической точки зрения у нас разные команды. Для меня "Аякс" всегда был ориентиром в вопросе тактической работы. Они используют эффективные идеи, которые мне очень нравятся. Амстердамский клуб всегда был для меня образцом. "Аякс" — отличная команда, которая может позволить себе экспериментировать, но в Лиге чемпионов всё несколько иначе. Мы надеемся усложнить задачу сопернику. Думаю, нам удастся выравнять баланс сил.

Что касается Миранчука, он полностью восстановился и уже играл в Дании. Это означает, что он будет готов к встрече с амстердамцами», — приводит интервью Гасперини Football Italia.

Матч 2 тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Аяксом» состоится 27 октября в 23:00 по мск. 0