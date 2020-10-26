«Брайтон» — «Вест Бромвич»: счет матча 1:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Фалмер», завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 40-й минуте, когда автоголом отметился полузащитник «дроздов» Джейк Ливермор.

Гости отыгрались за семи минут до конца основного времени. Карлан Ахирни-Грант принял мяч в центре штрафной, развернулся к воротам и пробил над руками вратаря под перекладину.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Бромвич 1:1 Голы: 1:0 Джейк Ливермор (автогол) (40'), 1:1 Карлан Ахирни-Грант (83') Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Йоэл Велтман, Tariq Lamptey, Бен Уайт, Ив Биссума, Соломон Марч (Alexis Mac Allister, 70'), Ниль Мопе, Леандро Троссард (Стивен Альсате, 79'), Адам Лаллана (Паскаль Гросс, 62') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Бранислав Иванович, Джейк Ливермор (Каллум Робинсон, 63'), Грэйди Диангана (Кайл Эдвардс, 63'), Матеус Перейра, Филип Кровинович, Конор Галлахер, Карлан Ахирни-Грант (Мэтт Филлипс, 84') Предупреждения: Tariq Lamptey (42'), Адам Уэбстер (77')

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 16-е место (5 очков), а «Вест Бромвич» — 17-е (3 очка). 0