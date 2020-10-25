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    «Вулверхэмптон» упустил победу над «Ньюкаслом»

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 1:1.

    «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон»

    Счет в матче на 80-й минуте открыли хозяева — отличился мексиканский нападающий Рауль Хименес.

    Но на на 89-й минуте гол полузащитника Джейкоба Мёрфи спас «Ньюкасл» от поражения.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ньюкасл 1:1
    Голы: 1:0 Рауль Хименес (80'), 1:1 Jacob Murphy (89') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Рубен Невеш (Жоау Моутинью, 83'), Нелсон Семеду, Ромен Сес (Фернандо Марсал, 68'), Леандер Дендонкер, Педру Нету, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Адама Траоре, 68') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Джамал Ласcеллс (Энди Кэрролл, 88'), Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Jacob Murphy, Джеффри Хендрик, Райан Фрейзер (Жоэлинтон, 78'), Мигель Альмирон, Аллан Сент-Максимен (Шон Лонгстафф, 79'), Каллум Уилсон Предупреждение: Мигель Альмирон (40')

    «Вулверхэмптон» занимает седьмое место, набрав десять очков. «Ньюкасл», имея восемь очков, находится на 14-м.

    30 октября «Вулверхэмптон» примет «Кристал Пэлас». «Ньюкасл» 1 ноября сыграет дома с «Эвертоном». 0

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