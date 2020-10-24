«Дженоа» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

Миланскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

В составе гостей отличились нападающий Ромелу Лукаку и защитник Данило Д’Амброзио.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Интер 0:2 Голы: 0:1 Ромелу Лукаку (64'), 0:2 Danilo D'Ambrosio (79') Дженоа: Маттиа Перин, Кристиан Сапата, Эдоардо Гольданига, Маттья Бани, Валон Бехрами (Иван Радованович, 60'), Паоло Гильоне, Милан Бадель (Миха Зайц, 61'), Николо Ровелла (Filippo Melegoni, 84'), Леннарт Циборра (Лука Пеллегрини, 46'), Горан Пандев, Marko Pjaca (Эльдор Шомуродов, 65') Интер: Самир Ханданович, Андреа Раноккия, Danilo D'Ambrosio, Алессандро Бастони, Иван Перишич (Ашраф Хакими, 58'), Артуро Видаль (Раджа Найнгголан, 80'), Кристиан Эриксен (Николо Барелла, 58'), Маттео Дармиан (Александар Коларов, 81'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Андреа Пинамонти, 72') Предупреждения: Лаутаро Мартинес (40'), Маттья Бани (86')

Миланцы поднялись на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. Генуэзцы с 4 очками располагаются на 14-й строчке.

Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Пармой» 31 октября дома, а коллектив Роландо Марана на день позже отправится в гости к «Сампдории». 0