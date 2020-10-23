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    «Астон Вилла» впервые проиграла в нынешнем сезоне АПЛ

    «Астон Вилла» — «Лидс»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Астон Вилла» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги потерпела поражение от «Лидса» — 0:3.

    Футболисты «Лидса»
    Футболисты «Лидса»

    Героем встречи стал Патрик Бэмфорд, оформивший хет-трик. Он открыл счет на 55-й минуте, на 67-й минуте удвоил преимущество своей команды, а еще через семь минут поставил победную точку.

    Для «вилланов» это первое поражение в сезоне. В предыдущих четырех матчах они одержали четыре победы.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Лидс 0:3
    Голы: 0:1 Патрик Бэмфорд (55'), 0:2 Патрик Бэмфорд (67'), 0:3 Патрик Бэмфорд (74') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Росс Баркли, Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге (Бертран Траоре, 66') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Элдер Кошта (Рафаэл Диас, 83'), Родриго (Пабло Эрнандес, 79'), Pascal Struijk (Джейми Шаклтон, 21'), Джек Харрисон, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Pascal Struijk (10'), Тайрон Мингс (53'), Джек Грилиш (69'), Матеуш Клих (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает второе место (12 очков), а «Лидс» — третье (10 очков). 0

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