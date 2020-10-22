«Локомотиву» будет сложно с «Баварией» и «Атлетико», считает Смолов

Нападающий «Локомотива»прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало, учитывая, что в команде полно молодежи и ей важно участвовать в таких матчах, как в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол.

Матчи с "Баварией" и "Атлетико"? Да уж. Нам, конечно, придется непросто. Но мы рады, что попали в группу с такими командами. Нам важно иметь возможность проявить себя на таком уровне.

Всегда здорово привезти такие клубы в Москву, к нашим болельщикам, в родной город. Будем рады показать свою наилучшую игру, а в футболе случиться может все что угодно», — приводит слова Смолова официальный сайт УЕФА. 0