Россия немного сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов УЕФАсократила отрыв от находящейся на шестой строчке Португалии на 0,167 балла.

В активе Португалии осталось 40,949 балла, у России стало 36,882 балла.

На групповом этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2, а «Порту» в гостевой встрече уступил английскому «Манчестер Сити» (1:3).

Ранее «Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Ренном» (1:1), а «Зенит» в родных стенах уступил 1:2 «Брюгге».

В четверг стартует групповой этап Лиги Европы. Московский ЦСКА на выезде встретится с австрийским «Вольфсбергом», лиссабонская «Бенфика» сыграет на выезде с польским «Лехом», а «Брага» примет греческий АЕК. 0