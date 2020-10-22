ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зальцбург» — «Локомотив»Второй раз так не повезет. Ошибка судьи помогла «Локо» увезти ничью из Австрии
  • 07:31
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:57
    • Автогол Тальяфико принес «Ливерпулю» победу над «Аяксом»
  • 23:56
    • «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Порту»
  • 23:49
    • «Бавария» разгромила «Атлетико», Коман оформил дубль
  • 21:46
    • «Шахтер» в Мадриде обыграл «Реал»
    Все новости спорта

    Россия немного сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол УЕФА Португалия Бенфика Порту Футбол России Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА
    Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Россия сократила отрыв от находящейся на шестой строчке Португалии на 0,167 балла.

    В активе Португалии осталось 40,949 балла, у России стало 36,882 балла.

    На групповом этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2, а «Порту» в гостевой встрече уступил английскому «Манчестер Сити» (1:3).

    Ранее «Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Ренном» (1:1), а «Зенит» в родных стенах уступил 1:2 «Брюгге».

    В четверг стартует групповой этап Лиги Европы. Московский ЦСКА на выезде встретится с австрийским «Вольфсбергом», лиссабонская «Бенфика» сыграет на выезде с польским «Лехом», а «Брага» примет греческий АЕК. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вольфсберг» — ЦСКА: Удастся ли армейцам удачно стартовать в Лиге Европы?
  • «Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Заря» удивить «Лестер»?
  • «Лестер» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • На «Селтик Парк» «Милану» придется непросто
  • «Селтик» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсберг — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Селтик — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рапид — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.90
  • Прогноз на матч Слован Либерец — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Каракас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры