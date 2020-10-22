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    «Зальцбург» — «Локомотив»Второй раз так не повезет. Ошибка судьи помогла «Локо» увезти ничью из Австрии
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    Наумов: Выход в Лигу Европы будет успехом для «Локомотива»

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру «железнодорожников» в матче против «Зальцбурга» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Локомотив» успешно стартовал в Лиге чемпионов
    «Локомотив» успешно стартовал в Лиге чемпионов

    «Локомотив заслуженно вырвал это очко. Команда играла на равных с "Ред Булл" и даже выглядела лучше соперников. Но ее надломил пропущенный в конце первого тайма мяч. Такие голы "в раздевалку" часто влияют на психологический настрой.

    Поэтому австрийский клуб сразу после перерыва забил еще раз и имел моменты для третьего мяча. Позже "Локо" успокоился, вернул инициативу и счет сравнял.

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    • На мой взгляд, соперник такой, что его надо обыгрывать в ответном домашнем матче и выходить с третьего места в весеннюю часть Лиги Европы.

    Но, боюсь, борьбой за третье место с "Ред Буллом" дело и ограничится. Шансы клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов невелики. Вот смотрю матч "Бавария" — "Атлетико" — там уровень игры сильно выше. Поэтому выход в Лигу Европы будет успехом для Локомотива», — сказал Наумов «Известиям». 0

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