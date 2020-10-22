Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

По сравнению с сентябрем команда Станислава Черчесова потеряла две позиции.

Напомним, в октябре сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.

В первой пятерке лучших сборных мира изменений не произошло

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия — 1765 очков

2. Франция — 1752

3. Бразилия — 1725

4. Англия — 1669

5. Португалия — 1661

6. Испания — 1639

7. Уругвай — 1637

8. Аргентина — 1636

9. Хорватия — 1634

10. Колумбия — 1631

… 34. Россия — 1480. 0