Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России
globallookpress.com
По сравнению с сентябрем команда Станислава Черчесова потеряла две позиции.
Напомним, в октябре сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.
В первой пятерке лучших сборных мира изменений не произошло
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия — 1765 очков
2. Франция — 1752
3. Бразилия — 1725
4. Англия — 1669
5. Португалия — 1661
6. Испания — 1639
7. Уругвай — 1637
8. Аргентина — 1636
9. Хорватия — 1634
10. Колумбия — 1631
… 34. Россия — 1480. 0