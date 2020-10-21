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    Лопетеги: «Севилья» показала хорошую командную игру в матче с «Челси»

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    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги дал свою оценку матчу Лиги чемпионов против «Челси» (0:0).

    Юлен Лопетеги
    Юлен Лопетеги

    «Мы увидели "Севилью" с хорошей стороны. Команда боролась за инициативу против сильного соперника, у которого в обойме топ-игроки, и временами нам удавалось доставлять им хлопот. Мы показали хорошую командную игру.

    Матч мог закончиться по-разному, ведь нам противостояла прекрасная команда, которая в любой момент способна огорчить соперника. Нужно было играть на самом высоком уровне, и нам это удалось. Забивать всегда важно, мы не забили, но это первый матч в группе, впереди еще пять. Каждый из них будет испытанием», — цитирует Лопетеги Marca.

    Во втором туре группового этапа ЛЧ «Челси» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Севилья» примет французский «Ренн». 0

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