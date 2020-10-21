ЦСКА отправился в Австрию без Щенникова и Фернандеса

Защитникипропустят матч св Лиге Европы.

Оба игрока не полетели на игру в Австрию, сообщает Bobsoccer.

30-летний Фернандес сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной России, 29-летний Щенников восстанавливается от травмы задней поверхности бедра.

Ранее стало известно, что не сыграет в ЛЕ и полузащитник Арнор Сигурдссон.

Матч «Вольфсберг» — ЦСКА пройдет в Австрии в четверг, 22 октября. Напомним, соперниками «армейцев» по группе K в Лиге Европы также являются загребское «Динамо» и «Фейеноорд». 0