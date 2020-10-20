Семак указал на ошибки в обороне, помешавшие победить

Главный тренер «Зенита»прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Тяжелый матч. В атаке играли пассивно до пропущенного мяча, после этого сравняли счет, создали парочку хороших моментов, могли даже победить. Но из-за наших ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам добиться победы.

Соперник не создал много моментов. Исключение — удар головой Ванакена, который выиграл единоборство у защитников.

Что касается игры в атаке, атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Затем действовали неплохо, но, к сожалению, не смогли победить», — цитирует Семака «Чемпионат». 0