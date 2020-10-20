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    Аспиликуэта: Мы — «Челси», мы играем дома и должны быть готовы к сражению

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    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    Сесар Аспиликуэта
    Сесар Аспиликуэта

    «Мы можем и способны сражаться за все. У нас произошли изменения в команде, но с 2012 года у меня сохраняется уверенность, что мы способны сражаться за все.

    В этом году начало в премьер-лиге получилось не таким, как мы хотели, но Лига чемпионов открывает новые возможности.

    "Севилья" победила "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне в Лиге Европы.

    Они хотят контролировать ход игры. После потери мяча они стараются как можно быстрее вернуть его себе.

    Я знаю тренера "Севильи" по своей игре в сборной. Я жду трудного матча, но мы — "Челси", мы играем дома и должны быть готовы к сражению», — сказал игрок в интервью пресс-службе УЕФА. 0

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