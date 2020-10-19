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    Тренер «Ренна»: В матче с «Краснодаром» намерены показать атакующий футбол

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    Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от домашнего матча с «Краснодаром» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Жюльен Стефан
    Жюльен Стефан

    «Это самый главный турнир Европы, и мои ребята заслуживают того, чтобы насладиться им в полной мере.

    Мы должны сыграть так, как делали это в течение двух последних сезонов. Конечно же, мы намерены показать атакующий футбол.

    Давайте не будем забывать, что "Краснодар" — прекрасная команда, в составе которой собраны футболисты с большим опытом игры за свои сборные, и им не привыкать к участию в матчах повышенной степени важности.

    Эта команда исповедует современный футбол. У "Краснодара" молодой тренер, который делает ставку на интенсивную игру с акцентом на атаку и зрелищность», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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