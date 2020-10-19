ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧЛига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 18:11
    • Мурад Мусаев и два игрока «Краснодара» пропустят матч с «Ренном»
  • 18:04
    • «Сибирь» снова проиграла в КХЛ
  • 17:35
    • «Локомотив» взял 23 футболиста на матч с «Зальцбургом»
  • 17:25
    • France Football выбирает лучшего правого и левого нападающего всех времен
  • 15:24
    • «Амур» разгромил «Йокерит»
    Все новости спорта

    Куман: Выставим на матч с «Ференцварошем» сильный состав

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Лига чемпионов Ференцварош Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказал мнение о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем».

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре [против "Реала"] пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.

    Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.

    В "Барселоне" ты должен быть готов к борьбе за трофеи — неважно чемпионат Испании это или еврокубки.

    Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Элланд Роуд» будет «верховая» встреча?
  • «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Справится ли «Вест Бромвич» с «Бернли» у себя дома?
  • «Вест Бромвич» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ренн» преподаст «Краснодару» уроки атаки
  • «Ренн» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры