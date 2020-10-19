Куман: Выставим на матч с «Ференцварошем» сильный состав

Главный тренер «Барселоны»высказал мнение о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с венгерским

«Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре [против "Реала"] пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.

Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.

В "Барселоне" ты должен быть готов к борьбе за трофеи — неважно чемпионат Испании это или еврокубки.

Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0