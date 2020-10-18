«Сент-Этьен» — «Ницца»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 7-го тура французской Лиги 1на своем поле уступилсо счетом 1:3.

В составе победителей отличились полузащитник Пьерр Лис-Мелу, а также нападающие Амин Гуири и Мизьян Маолида.

За хозяев гол забил хавбек Адиль Аушиш.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Ницца 1:3 Голы: 0:1 Пьерр Лис-Мелу (8'), 0:2 Амин Гуири (30'), 1:2 Адиль Аушиш (58'), 1:3 Мизьян Маолида (90') Сент-Этьен: Джесси Мулен, Ароль Мукуди, Панайотис Рецос, Saidou Sow (Мигель Трауко, 46'), Махди Камара, Адиль Аушиш (Билаль Бенхедим, 79'), Кевин Монне-Паке (Максанс Ривера, 72'), Зеду Юссуф (Люка Гурна-Дуат, 57'), Nelson Sissoko, Жан-Филипп Крассо (Дени Буанга, 46'), Ромен Амума Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki, Робсон Бамбу, Данте, Морган Шнейдерлен, Ассан Камара, Кефрен Тюрам-Юльен (Мизьян Маолида, 72'), Джордан Лотомба, Пьерр Лис-Мелу, Амин Гуири (Дан Ндой, 83'), Маркуш Лопеш (Данило, 83') Предупреждения: Ассан Камара (50'), Stanley N'Soki (59'), Вальтер Бенитес (67'), Джордан Лотомба (68'), Ароль Мукуди (72'), Робсон Бамбу (74'), Ромен Амума (90')

Гости набрали 13 очков и присоединились к группе лидеров, а у «Сент-Этьена» осталось 10 очков.

В следующем туре «Сент-Этьен» отправится в гости к «Мецу», а «Ницца» примет «Лилль» 0