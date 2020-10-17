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    «Боруссия» М и «Вольфсбург» сыграли вничью

    «Боруссия» М — «Вольфсбург»: счет 1:1, обзор голов

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    В 4 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М и «Вольфсбург» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева вышли вперед на 78 минуте благодаря точному удару с пенальти Йонаса Хоффмана. Однако хозяева не смогли удержать победный счет и пропустили на 85 минуте. Ваут Вегхорст спас «волков» от поражения.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Вольфсбург 1:1
    Голы: 1:0 Йонас Хофман (пенальти) (78'), 1:1 Ваутер Вегорст (85') Боруссия М: Ян Зоммер, Оскар Вендт (Рами Бенсебаини, 77'), Штефан Ляйнер (Тони Янчке, 76'), Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам (Ибраима Траоре, 85'), Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 70'), Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Брил Эмболо (Патрик Херрман, 70') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон, Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Жозуа Гилявоги, Ксавер Шлагер (Янник Герардт, 46'), Максимилиан Арнольд, Йосип Брекало (Максимилиан Филипп, 89'), Ваутер Вегорст, Адмир Мехмеди (Ренато Штеффен, 78') Предупреждения: Ксавер Шлагер (22'), Флориан Нойхаус (77'), Жозуа Гилявоги (77'), Патрик Херрман (90')

    «Пони» имеют 5 очков и находятся на 10 месте. «Вольфсбург» отстает от хозяев на один пункт, занимая 13 строчку. 0

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