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    Клопп: Тиаго и Мане готов к матчу, Алисон и Кейта не сыграют

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу состояния своего состава в преддверии матча с «Эвертоном».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «У Тьяго и Мане было пять или шесть тренировок. Их физическое состояние оценивается каждый день. Мы наблюдаем, устают ли они больше, чем обычно. Но они действительно хорошо выглядят. Мы никогда никем не рискуем. Парни готовы к матчу.

    Алисон выглядит хорошо, но сроки его возвращения на поле я назвать не могу. Кейта не сможет сыграть с "Эвертоном". Он не готов. Они не сыграют», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

    Напомним, что 17 октября состоится ливерпульское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» на стадионе «Гудисон Парк». Наш сайт предлагает прогноз на эту игру. 0

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