«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Англии 17 октября 2020 года

«Ливерпуль» встретится с «Эвертоном» в пятом туре чемпионата Англии. Матч состоится 17 октября на «Гудисон Парк», начало — в 14:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Ливерпуль».

«Эвертон»

Лидерство «Эвертона» — это, без сомнений, главная неожиданность стартового отрезка английской Премьер-лиги. «Эвертон» лишь одна из двух команд, которые не потеряли ни одного очка в первых четырех турах.

И еще один невероятный факт: «Эвертон» впервые с XIX (19-го!) века выиграл семь стартовых матчей сезона (4 в АПЛ и 3 в Кубке английской лиги).

В текущем чемпионате Англии «Эвертон» уже успел выиграть у «Тоттенхэма», «Вест Бромвича», «Кристал Пэлас» и «Брайтона». И в этих матчах команда Карло Анчелотти забила в общей сложности 12 мячей. «Эвертон» уже очень давно не демонстрировал столь внушительную результативность.

Как итог — Анчелотти был признан лучшим тренером сентября в АПЛ, а нападающий «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин, забивший пять мячей в трех матчах, получил приз лучшему игроку месяца.

«Ливерпуль»

В активе «Ливерпуля» после четырех туров девять очков. Не самый худший результат, но как раз в предыдущем туре по репутации действующего чемпиона был нанесен сокрушительный удар. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» в гостевом матче со счетом 2:7.

Кто-то говорит, что во всем виноват голкипер Адриан и его бесконечные ошибки, кто-то считает, что все дело в газоне на стадионе «Виллы». Понятно, что «Ливерпулю» не хватало Алиссона, Мане и Хендерсона, но семь мячей от «Астон Виллы» — это за гранью понимания.

И «Ливерпулю», наверное, повезло, что после такого унижения наступила двухнедельная пауза. СМИ и общественность быстро отвлеклись от проблем команды Юргена Клоппа. Об этом, безусловно, будут вспоминать перед дерби, но такого давления уже не будет.

Перед игрой с «Астон Виллой» настораживать могла разве что встреча с «Лидсом», в которой «Ливерпуль» одержал победу, но при этом пропустил три мяча. Однако после этого «Ливерпуль» выиграл у «Челси» и «Арсенала». Поэтому нельзя исключать, что все произошедшее в Бирмингеме — это всего лишь неприятное недоразумение.

Кстати, в ближайшей игре Клопп сможет рассчитывать и на Садио Мане, и на Тиаго Алькантару, и на Джордана Хендерсона. А вот Алиссон по-прежнему травмирован, и это очень большая проблема для «Ливерпуля».

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» букмекеры предлагают поставить за 4.10, на ничью за 4.15, а на «Ливерпуль» — за 1.92.

Такой интриги, как сейчас, перед мерсисайдским дерби не было уже очень давно. К матчам между этими командами всегда приковано большое внимание, однако очень сложно пройти мимо одного удручающего факта: «Эвертон» не выигрывал у «Ливерпуля» с 2010 года.

Ничья — это лучшее, что случалось с «Эвертоном» в матчах против «Ливерпуля» за последние 10 лет.

Но сейчас «Эвертон» показывает лучший футбол за много лет, и есть надежда, что исход дерби может получиться сенсационным.

Оптимальная же ставка на этот матч — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.80. Под руководством Анчелотти «Эвертон» наконец-то стал демонстрировать интересную игру в атаке, поэтому оборону «Ливерпуля» точно ждет сложный матч.

Тотал «Эвертона» больше 1,5 за 2.48 — еще одна интересная ставка. Как ни странно, надежность в защите «Ливерпуля» куда-то испарилась. 0