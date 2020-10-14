Венесуэла — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.10.2020)

В 01:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Венесуэла»: Wilker Farinez, Уилкер Анхель Ромеро, Джон Чансельор, Роберто Росалес, Рольф Фельтшер, Янхель Эррера, Томас Ринкон, Romulo Otero, Кристиан Кассерес, Дарвин Мачис, Серхио Кордова.

«Парагвай»: Antony Silva, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Блас Риверос, Гастон Хименес, Андрес Кубас, Mathias Villasanti, Мигель Альмирон, Angel Romero, Dario Lezcano.

Предыдущий матч соперников: «Парагвай» — «Венесуэла» 0:1 (полная статистика встреч).

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