Венесуэла — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.10.2020)

Составы команд:
«Венесуэла»: Wilker Farinez, Уилкер Анхель Ромеро, Джон Чансельор, Роберто Росалес, Рольф Фельтшер, Янхель Эррера, Томас Ринкон, Romulo Otero, Кристиан Кассерес, Дарвин Мачис, Серхио Кордова.
«Парагвай»: Antony Silva, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Блас Риверос, Гастон Хименес, Андрес Кубас, Mathias Villasanti, Мигель Альмирон, Angel Romero, Dario Lezcano.
Предыдущий матч соперников: «Парагвай» — «Венесуэла» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
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