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    Родри: У украинцев был всего один хороший момент, и они им воспользовались

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    Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение команды в матче Лиги наций против Украины (0:1).

    Родри

    «Начнем с того, что мы играли немного медленно — мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.

    По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок.

    Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

    После этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А.

    Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место. 0

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