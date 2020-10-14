Родри: У украинцев был всего один хороший момент, и они им воспользовались

Полузащитник сборной Испаниипрокомментировал поражение команды в матче Лиги наций против Украины (0:1).

«Начнем с того, что мы играли немного медленно — мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.

По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок.

Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

После этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А.

Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место. 0