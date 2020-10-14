Бывший тренер «Рубина» станет помощником Рахимова в «Уфе»

Председатель совета директоровподтвердил, что одним из помощников нового главного тренерастанет

«Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку. Надеемся, что они прилетят в Россию на следующей неделе», — цитирует Мурзагулова Sport24.

Отметим, что в декабре прошлого года Докампо покинул «Рубин», в котором был ассистентом главного тренера казанцев Романа Шаронова. До «Рубина» Эдуардо работал в системе «Атлетика» Бильбао, в сборной Белоруссии и киевском «Динамо».

Напомним, 11 октября Рахимов возглавил «Уфу», сменив Вадима Евсеева. 0