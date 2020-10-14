Хорватия — Франция: счет 1:2, обзор голов

Килиан Мбаппе
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Вперед первыми вышли французы. Антуан Гризманн вывел свою команду вперед на 8 минуте матча. На 65 минуте Никола Влашич с передачи Брекало счет сравнял.
Победны гол в матче забил Килиан Мбаппе, который после паса Люки Диня в падении переправил мяч в сетку.
Футбол. Лига наций УЕФА. A3
Хорватия — Франция 1:2
Голы: 0:1 Антуан Гризманн (8'), 1:1 Никола Влашич (65'), 1:2 Килиан Мбаппе (79') Хорватия: Доминик Ливакович, Филип Уремович, Борна Баришич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Перишич (Домагой Брадарич, 78'), Лука Модрич, Никола Влашич (Андрей Крамарич, 80'), Марио Пашалич (Йосип Брекало, 46'), Милан Бадель (Матео Ковачич, 46'), Бруно Петкович (Анте Будимир, 61') Франция: Уго Льорис, Рафаэль Варан, Клеман Лангле, Лука Динь (Лукас Эрнандес, 83'), Ферлан Менди, Антуан Гризманн (Оливье Жиру, 83'), Адриен Рабьо (Поль Погба, 74'), Корентин Толиссо (Эдуардо Камавинжа, 63'), Стивен Н'Зонзи, Килиан Мбаппе, Антони Марсьяль (Кингсли Коман, 63') Предупреждения: Никола Влашич (5'), Лука Динь (5'), Филип Уремович (57'), Деян Ловрен (90'), Поль Погба (90')
Франция набрала 10 очков и преследует Португалию. Хорватия имеет 3 очка и занимает третье место. 0