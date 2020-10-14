Чили — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.10.2020)

В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Чили»: Брайан Кортес, Маурисио Исла, Пауло Диас, Франсиско Сьерральта, Sebastian Vegas, Артуро Видаль, Cesar Pinares, Claudio Baeza, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.

«Колумбия»: Камило Варгас, Stefan Medina, Oscar Murillo, Johan Mojica, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хефферсон Лерма, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Чили» 0:0 (полная статистика встреч).

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