Евсеев: Во втором тайме сборная России перестала успевать за турками

Бывший главный тренер «Уфы»прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции (1:1).

«Физически футболистов готовят не в сборных, а в клубах. Понятно, что между предыдущим и нынешним чемпионатами была маленькая пауза.

Одной из причин дисбаланса в нашей игре были замены, которые не сыграли, как у соперника. С тем настроем и качеством игры, которые были в первом тайме, мы могли забить больше, чем один мяч.

Во втором тайме наши игроки перестали успевать за соперником. Плюс у Турции поменялась схема, они стали играть в два нападающих.

Первый тайм не особо получался у турков, поэтому мы имели такое большое преимущество. В позиционной обороне мы видели, что наши футболисты спокойно перемещались и не давали вскрыть зоны. Мы компактно оборонялись и не давали сопернику пройти.

Отсутствие Черышева в стартовом составе? Скорее всего, связано с его физическим состоянием. Второй тайм показал, что на данный момент он еще не очень готов», — сказал Евсеев в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, после ничьей с Турцией команда Станислава Черчесова набрала 7 очков и продолжает лидировать в группе. Турки располагаются на 3-й строчке, имея в активе 2 очка. 0