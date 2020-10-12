Опубликован рейтинг клубов, больше всех потративших на покупку текущего состава

Рахим Стерлинг
globallookpress.com
Лидером оказался «Манчестер Сити», потративший 1,036 млрд евро. на втором месте ПСЖ с показателем 888 млн евро. Тройку лидеров закрывает «Манчестер Юнайтед» — 844 млн евро. Примечательно, что «Бавария» находится на 15-й позиции, потратив всего 408 млн евро.
1. «Манчестер Сити» — 1,036 млрд евро;
2. «ПСЖ» — 888 млн евро;
3. «Манчестер Юнайтед» — 844 млн евро;
4. «Барселона» — 826 млн евро;
5. «Челси» — 763 млн евро;
6. «Реал» — 708 млн евро;
7. «Ливерпуль» — 666 млн евро;
8. «Ювентус» — 594 млн евро;
9. «Арсенал» — 590 млн евро;
10. «Эвертон» — 504 млн евро. 0