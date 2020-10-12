Опубликован рейтинг клубов, больше всех потративших на покупку текущего состава

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов из топ-5 чемпионатов Европы, которые больше всех потратились на трансферном рынке для приобретения текущего состава игроков.

Лидером оказался «Манчестер Сити», потративший 1,036 млрд евро. на втором месте ПСЖ с показателем 888 млн евро. Тройку лидеров закрывает «Манчестер Юнайтед» — 844 млн евро. Примечательно, что «Бавария» находится на 15-й позиции, потратив всего 408 млн евро.

1. «Манчестер Сити» — 1,036 млрд евро;

2. «ПСЖ» — 888 млн евро;

3. «Манчестер Юнайтед» — 844 млн евро;

4. «Барселона» — 826 млн евро;

5. «Челси» — 763 млн евро;

6. «Реал» — 708 млн евро;

7. «Ливерпуль» — 666 млн евро;

8. «Ювентус» — 594 млн евро;

9. «Арсенал» — 590 млн евро;

10. «Эвертон» — 504 млн евро. 0