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    Опубликован рейтинг клубов, больше всех потративших на покупку текущего состава

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    CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов из топ-5 чемпионатов Европы, которые больше всех потратились на трансферном рынке для приобретения текущего состава игроков.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Лидером оказался «Манчестер Сити», потративший 1,036 млрд евро. на втором месте ПСЖ с показателем 888 млн евро. Тройку лидеров закрывает «Манчестер Юнайтед» — 844 млн евро. Примечательно, что «Бавария» находится на 15-й позиции, потратив всего 408 млн евро.

    1. «Манчестер Сити» — 1,036 млрд евро;
    2. «ПСЖ» — 888 млн евро;
    3. «Манчестер Юнайтед» — 844 млн евро;
    4. «Барселона» — 826 млн евро;
    5. «Челси» — 763 млн евро;
    6. «Реал» — 708 млн евро;
    7. «Ливерпуль» — 666 млн евро;
    8. «Ювентус» — 594 млн евро;
    9. «Арсенал» — 590 млн евро;
    10. «Эвертон» — 504 млн евро. 0

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